Jueves 22 de junio, Noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío, familiares de una mujer que sufre cáncer denuncian que debido a la falta de contratos de Cafesalud con Oncólogos de Occidente no realizan los tratamientos que requiere, su esposo habló con Caracol Radio y dijo que ni con fallo de tutela y medida provisional atienden a su esposa.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Debido a las malas condiciones del aeropuerto el Edén de Armenia y la falta de promoción, la aerolínea Spirit analiza la posibilidad de no seguir operando el vuelo internacional hacia Estados Unidos.

Manuel Jaquez, director para América Latina de esta aerolínea que viaja entre Fort Lauderdale en los EE.UU y Armenia en Colombia, indico que aunque desde la puesta en marcha de esta frecuencia hace 8 años, si bien se han movilizado alrededor de 250 mil personas, 5 mil han dejado de viajar, situación a la que se le debe prestar atención, pues desde los aeropuertos de Cali y Pereira hay intensiones de llevarse a Spirit.

Precisamente en las últimas horas se conoció que la Aeronáutica Civil abrió la licitación pública para “contratar los estudios y diseños de torre de control, plataforma, terminal, obras de mantenimiento y ampliación de plataforma del aeropuerto El Edén de Armenia por 19.572 millones de pesos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Racha de accidentes de tránsito en vías del departamento del Quindío en las últimas horas dejan un motociclista muerto y varios heridos entre ellos policías y ex candidatos al senado.

El último caso se presentó ayer en la tarde en la km 13 en la vía que comunica a Armenia con la Tebaida donde falleció Rubiel López de 63 años de edad luego de chocar con su moto de frente contra un bus, el segundo accidente se registró en el barrio Santander donde una patrulla de la policía chocó contra un ciclista, tres personas resultaron heridas

Mientras que fue dado de alta del hospital San Juan de Dios de Armenia el odontólogo y director de la Fundación Abrazar Roberto Jairo Jaramillo luego de sufrir algunas lesiones producto de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la vía entre Quindío y el Valle del Cauca.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el barrio San José de Armenia, la policía capturó a German Ledesma de 52 años de edad sindicado del delito de homicidio, según la investigación este hombre agredió a su compañera sentimental Carolina Morales Guzmán con arma blanca y minutos después falleció en un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas, aunque el agresor huyó minutos después fue capturado.

En Circasia murió un joven asesinado, tras ser confundido. La victima identificada como John Alexander León Tobar de 23 años de edad fue atacado con arma de fuego en el barrio Camilo Duque del municipio libre del Quindío... según el reporte del comandante de la policía en esta parte del país, coronel Ricardo Suarez, este hombre fue confundido con su hermano, quien al parecer tiene antecedentes de consumo y expendio de sustancias alucinógenos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

vEl Gaula de la policía, Quindío capturó a 5 personas entre ellas tres mujeres en diferentes departamentos del país dedicados a la extorsión

El Capitán Gabriel Alejandro niño, comandante del gaula de la policía, Quindío manifestó que la modalidad utilizada por estas personas era hacerse pasar por un sobrino, el cual manifiesta estar en problemas judiciales y posteriormente pasaba al teléfono un supuesto funcionario Policial y le exigía grandes sumas de dinero para evitar que el supuesto familiar fuera enviado a la cárcel, y las personas accedían a sus pretensiones.

En la vereda, La Primavera del municipio de Calarcá, el fuerte de carabineros de la policía capturó a tres hombres que minutos antes habían hurtado 8 cabezas de ganado en una finca de la vereda planadas de esa localidad y que habían huido en un camión.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La secretaría de Infraestructura de Armenia ya tiene priorizados los puntos viales a intervenir con el re parcheo.

Hablamos de la avenida 14 de octubre en el 100%, los alrededores del estadio Centenario de Armenia hacia la vía a La Tebaida y el Centro, obras que se iniciarán en los próximos días

Tensa estuvo la entrega de módulos en el centro Comercial Popular Armenia a los vendedores ambulantes, pues no todos los aceptaron, en total fueron convocados 108 vendedores de cacharro de los cuales solo participaron 66 en el sorteo, 3 de ellos asistieron pero no recibieron el módulo, y los 39 restantes no se presentaron.

Jael Santos, una de las de las vendedoras que se negó a recibir su módulo, explicó que su decisión obedece a que el centro comercial no está terminado y así los van a trasladar...lo que preocupa, pues el centro comercial hoy no cuenta con el sistema para controlar incendios y tendría un costo de 1500 millones de pesos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades viales en Armenia no descartan empezar a aplicar sanciones a los peatones que no crucen debidamente las calles en especial donde funciona el bici carril.

La alcaldía de Armenia anunció que antes de finalizar este mes se activarán los operativos para la recuperación del espacio público.

La gobernación del Quindío en convenio con el Departamento para la Prosperidad Social, DPS diseñaron el plan de choque contra el desempleo con los 5000 millones de pesos que destinó el gobierno nacional.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

2500 millones de pesos será para emprendimientos con el SENA en la parte agrícola y las huertas orgánicas en las veredas, y $2.500 millones pesos restantes para los barrios del programa departamental ‘Quindío Aliado a Ti’,

A la plazoleta de La Quindianidad serán trasladados temporalmente los 100 vendedores de alimentos perecederos de la Placita Cuyabra, mientras la alcaldía construye el espacio donde serán ubicados en el centro comercial popular Armenia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Colombia actualmente tiene un consumo de pan de 24 kilógramos per cápita anual por habitantes, donde además el 94% de los colombianos consume pan en el desayuno así lo dieron a conocer directivas de Alimentos Comapan el pan del sánduche que está estrenando imagen.

Jaime Vélez director de Alimentos Comapan explicó que el eje cafetero tiene en promedio un consumo de 30 kilogramos de pan por persona y en el último año tuvieron ventas por 5400 millones de pesos donde el producto más vendido es el pan tajado.

A las 2 de la tarde en el colegio del barrio Las Colinas en Armenia, el gobernador del departamento Carlos Eduardo Osorio instalará la jornada denominada ‘La Gobernación en mi Barrio’ donde el mandatario despachará desde ese sector en el que atenderá las necesidades y problemáticas de la comunidad.