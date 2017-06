Centro Comercial Armenia no va a estar listo el 30 de junio: Vendedores ambulantes

Y que de acuerdo con los vendedores ambulantes, mientras avanza la construcción del centro comercial, los vendedores que allí van a quedar reubicados no han recibido ninguna socialización de las obras con base en los aspectos técnicos para que todo funcione sin problemas y no pase lo que ocurrió con la Central Minorista, en donde se descubrieron una seria de problemáticas luego de entregada la obra.

Al respecto don Armando Núñez, quien aspira y espera quedar en un local del centro comercial popular Armenia dijo que lo que buscan los vendedores ambulantes es que el espacio en el que van a estar sea digno.

“Nos preocupa mucho esa obra, pues no está terminada, nos van a pasar y por ejemplo las señoras de la cafeterías y restaurantes no cuentan aún con los mesones, no hay servicios públicos, en realidad no sabemos que es lo que nos van a entregar, esto no es justo, no es una infraestructura digna”, dijo el vendedor Núñez.

Sobre este asunto el secretario de infraestructura de Armenia, el ingeniero Álvaro José Jiménez dijo que el centro comercial popular Armenia si se va a entregar el 30 de junio, pues todos los esfuerzos están puestos para que así sea, es por eso que se avanza con la adecuación de los módulos y la implementación que requiere el predio, para su normal funcionamiento.