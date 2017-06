198 mil 73 hamburguesas se vendieron en el Burger Master en Medellín

Con este mensaje, Tulio Zuluaga informó de la histórica cifra de hamburguesas servidas, 198073 durante los 12 días del concurso.

Lo que nadie creyó fuera posible, lo fue! Durante 12 días, algunas de las MEJORES hamburgueserías de la ciudad de Medellín, abrieron sus corazones y brindaron la más hermosa oportunidad: que todos, y digo todos, pudieran sentarse al rededor de una misma mesa a probar sus mejores hamburguesas a 10.000 pesos.

Fue duro para ellos, muy duro, debieron sacrificar parte de sus utilidades, y lo hicieron con gusto para agradecerle a Medellín... trabajaron sin descanso, me consta, cocinaron más allá de cualquier cantidad lógica; debieron sobreponerse a lo imposible para alcanzar la meta más alta que jamás se le ha impuesto a restaurante alguno en el mundo... de eso se trataba el BURGER Master!

Solo 30 valientes se le midieron a tan descabellada empresa... los vi llorar, desmallarse frente a las parrillas, pasar noches en vela, perder la cordura... los vi correr buscando ingredientes por toda Colombia, superar el desabastecimiento, entendí sus caras de terror y desaliento, el susto que llegaba con las filas de a cien, la emoción, el miedo... los vi caer y levantarse... los vi morir y renacer tras el fuego.

El último día descubrí que, además, había sido la mejor escuela: tras la intensa revolución nació una nueva generación de restauradores que, en adelante, serán mejores de lo que soñaron ser jamás: orgullosos, invencibles, serviciales, capaces de medírsele a cualquier reto y cantidad... ¿y quién no?, después de servir 198.073 hamburguesas en 12 días... y nadie tiró la toalla... ¿se había visto algo igual en el mundo? jamás, ni en mis sueños más disparatados!

Al final, una ciudad entera se unió en torno ellos... y los aplaudió en pie, con gritos emocionados y sincera admiración: "BRAVO mi Medellín... te la comiste otra vez"... he aquí a todos tus héroes, sin duda, los más grandes de esta ciudad...

Sin Sombrero

La BGR

The Grill Station

Office Burger

Jack and Roll

Medellín Burger Company

La Salumeria

Lardón

Más Finca

Barrio Burger

The Jungle Burger

Jabalí

Tastys

Classic Diner

La Victoria

The Market Delicatessen

Juicy Lucy

Búfalo Sentao

Voler

Monsieur Burger

Friends

Sr Pig

La Gustela

Urban Burger

Barbacoa

Frankfurt

Brasas Parrilla

Pepitox Grill

Moos

Burger World

-Este solo un listado de participantes-

El orden final lo tendré el próximo martes 27 de Junio!