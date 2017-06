Víctimas del secuestro del Eln no reconocen proceso de paz con ese grupo por sus acciones

Doce meses después del secuestro de la comunicadora social, Salud Hernández recuerda los momentos de su cautiverio y el tiempo en que conoció parte de las condiciones del eln en esta zona del país.

La periodista, expresó que este grupo guerrillero es quien tiene en su poder a los holandeses. La columnista del diario El Tiempo, pidió respeto por la vida de los extranjeros quienes adelantaban un trabajo periodístico en la zona del Catatumbo sobre el tema de adopción.

Hernández, indicó que frente a este caso, el Gobierno nacional debe sentar un precedente frente a los diálogos de paz que se adelanta con este grupo guerrillero “ya sabemos que siempre dicen uy no, no podemos sentarnos sino renuncian al secuestro, dicen no, no vamos a renunciar al secuestro y siguen sentados en la mesa, ya estamos curados de eso, ya sabemos que de la mesa no se van a levantar y que van a negociar de tú a tú como si tuvieran algún tipo de legitimidad, un grupo que no tienen ninguna legitimidad política”.

En el último año, tres periodistas extranjeros incluida, Salud Hernández han sido secuestrados en la misma zona donde se produjo el reciente plagio. Los comunicadores de otros países, llegan al Catatumbo donde recorren esta zona catalogada como de conflicto armado sin informar a las autoridades sobre su tránsito de acuerdo a sus condiciones laborales.