Paciente con más de 15 enfermedades pide a EPS en Cali que no lo deje morir

Postrado en sus lecho de enfermo permanece don Geovanny Matiz un hombre de 42 años a quien los médicos le diagnosticaron más de 15 enfermedades varias de ellas terminales

El drama comenzó el pasado mes de abril cuando la EPS que le venía asistiendo determinó en forma unilateral retirarle todos los servicios médicos.

“La razón que le dieron los funcionarios de la Empresa Prestadora de Saludad es que yo era un paciente muy costoso y que con el servicio que me estaban prestando le podrían suministrar tratamiento a más de un centenar de pacientes”, dijo don Geovani en dialogo con Caracol Radio.

Señaló que los servicios de hospitalización en casa, auxiliar de enfermería, neurocirugía y terapias respiratorias entre otros le fueron suspendidos dese hace haces tres meses.

"Hoy le pido a Coosalud que no me deje morir soy una persona de 42 años, cabeza de hogar y padre de dos hijos de 10 y 14 años y son ellos quienes me cuidan pues he perdido la movilidad manifestó el hombre con lágrimas en su rostro.

Dijo que no ha habido poder humano para que la EPS lo escuche pues ha perdido toda comunicación con funcionarios de la entidad para que le sigan prestando los servicios.