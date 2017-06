Golpean brutalmente un joven por defender una mujer

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana cuando finalizó la final del fútbol profesional colombiano, un hombre comenzó a golpear brutalmente a su pareja sentimental en las zonas comunes de un edificio en Chapinero, en videos sacados de cámaras de seguridad se observa cómo un hombre golpea a una mujer con puños en la cara.

Esta agresión fue presenciada por Santiago Tovar, un joven de 21 años residente del mismo edificio, el joven decide defender a la mujer pero también fue brutalmente golpeado por el mismo agresor que le rompió el tabique y le dejó moretones en toda la cara.

"Como a las dos de la mañana vi como este tipo le pegaba a la mujer, yo le dije que ya la parara, bajo y le digo que no le pegue más pero él comienza a golpearme hasta dejarme inconsciente, me desperté en el hospital y me dieron 37 días de incapacidad", dijo el joven defensor de la mujer.

La Policía de Chapinero ya está enterada de lo sucedido y brindó un acompañamiento al joven para poner una denuncia por la golpiza. Las autoridades también manifestaron que es importante que la mujer denuncie estos hechos para recoger más pruebas contra el agresor para poder capturarlo.