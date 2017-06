Reducción de la accidentalidad en carreteras boyacenses durante puente festivo

A pesar de los avances realizados por las autoridades de tránsito, el objetivo de las mismas es reducir el número de víctimas fatales a cero pues al igual que el año pasado una persona falleció en las carreteras boyacenses durante el puente festivo de Corpus Christi.

En total fueron alrededor de 155 mil vehículos los que se movilizaron por las carreteras del departamento durante el último fin de semana. La policía de carreteras realizó 262 comparendos.

Los delitos en los que más caen los boyacenses a la hora de manejar son el no portar la licencia de conducción, el no tener la revisión tecnicomecánica del vehículo, el no llevar el equipo de carreteras y el conducir sin tener el SOAT.

La policía también sancionó a cinco conductores por manejar bajo los efectos del alcohol.

En el puente festivo de Corpus Christi de 2016 se registraron 19 personas lesionadas y una fallecida por incidentes en las vías. Para la misma fecha pero del presente año los lesionados se redujeron a 3 mientras que la cifra de víctimas fatales se mantuvo igual,

Las autoridades aún creen que que falta trabajar más en seguridad vial, pues el principal objetivo para los dos puentes festivos que vienen es no tener víctimas fatales en las vías boyacenses.