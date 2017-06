Concierto de Paul McCartney en Medellín será el 24 de octubre

Los organizadores de la gira One on one del artísta británico Paul McCartney confirmaron que el concierto del ex Beatles será el martes 24 de octubre, a las 8 de la noche en el estadio Atanasio Girardot.

Las boletas estarán en preventa desde el martes 27 a las 9 de la mañana y la venta general el jueves 29 en tuboleta.com

Precios:

VIP $1.500.000 + $232.000

Platino $900.000 + $139.000

Oro $700.000 + $108.000

Occidental $470.000 + $73.000

Oriental $470.000 + $73.000

Norte $220.000 + $34.000

Cancha general $170.000 + $26.000