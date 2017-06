Martes 20 de junio, Noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

50 personas damnificadas entre ellas 21 niños dejó como saldo el incendio que se presentó en la noche del domingo 18 de junio en el barrio La Cecilia al sur de Armenia, 14 personas resultaron lesionadas en especial por la inhalación de humo.

Los líderes del sector denunciaron que a pesar de que la alcaldía municipal realizó el censo de las 13 familias afectadas, inescrupulosos están reclamando las ayudas que entrega el gobierno, por lo que solicitaron que las personas que quieran ayudar lo hagan a través de la alcaldía o la junta de acción comunal

La hipótesis del incendio es que al parecer fue provocado por un hombre que en aparente estado de embriaguez le prendió fuego a un colchón de una de las viviendas que se extendió por nueve casas construidas en madera, hoy lo líderes del sector realizarán una jornada de donaton de ayudas a partir de las 2 de la tarde

Las autoridades educativas en el Quindío buscarán las estrategias con los docentes para recuperar el tiempo no laborado por el paro, el calendario escolar se extendería hasta el 15 de diciembre.

Según la Agencia Nacional de Seguridad vial en Colombia el 50% de los muertos en accidentes de tránsito en el país son motociclistas, pero además el 20% de los peatones que mueren en accidentes de tránsito son atropellados por un motociclista.

Durante el fin de semana dos motociclistas fallecieron en el Quindío, en la vía Armenia Montenegro murió Carlos Gustavo Niño Quiceno, mientras que en Armenia en la carrera 23 con calle 15 murió Juan Pablo Rendón Riaño de 25 años de edad también motociclista.

Por esta razón la agencia nacional de seguridad vial priorizo 14 municipios de Caldas, Risaralda y Quindío para desarrollar la campaña “Salvando ando” Con el fin de disminuir el número de accidentes de tránsito y por ende, las cifras de muertos y lesionados en el país que en el caso de la región está por encima del promedio nacional.

Aunque en el 2016 se presentaron 7000 personas fallecidas en accidentes de tránsito de los cuales 297 fueron en el eje cafetero y 4000 personas más resultaron heridas, este año según la agencia de seguridad vial hay una disminución del 9% en muertos en accidentes de tránsito.

Las directivas del Deportes Quindío rechazaron los actos de agresión que sufrió el técnico de ese equipo y varios jugadores por parte de los llamados hinchas durante un entrenamiento el viernes de la semana pasada.

Por su parte el máximo accionista del Deportes Quindío, Hernando Ángel en entrevista con medios de comunicación del Valle del Cauca dijo que se enviaron las fotografías y el informe a la Dimayor con lo sucedido y señaló que la tribuna donde asisten esos hinchas debe ser sancionada, porque estos hechos no se pueden permitir.

El subcomandante de la policía, Coronel Fredy Correa manifestó que varios de los hinchas fueron identificados y se enviará un informe a la comisión local de fútbol para que tome las sanciones del caso.

400 millones de pesos invertirá la alcaldía de Armenia en las 2 primeras etapas de la recuperación de la malla vial de la capital del Quindío, que se iniciará con intervención de los huecos de las vías más importantes de la ciudad

Las autoridades locales de Filandia sostienen que las torres de energía del Grupo de energía son una realidad, este jueves 22 de junio en la vereda Barcelona alta de Circasia esta empresa se reunirá con las comunidades para explicar las implicaciones de la instalación de la torre 21 de este proyecto.

38mil vehículos se movilizaron por las vías del departamento del Quindío durante el puente festivo del corpus Cristi, según la policía impartieron 22 comparendos de tránsito.

Así mismo la policía reportó que durante el fin de semana del día del padre atendieron 276 riñas que por fortuna no dejaron personas muertas pero si varios heridos.

30mil policías serán los encargados de la seguridad en todas las vías de Colombia no solo en el puente festivo que pasó sino en los dos siguientes, donde el eje cafetero es una de las regiones más transitadas.

La subdirectora nacional de la policía de tránsito y transporte, teniente coronel María Helena Gómez Méndez dijo que por los menos 9 millones de vehículos esperan que se movilicen por las vías nacionales en los puentes festivos de junio y julio.

En lo que va corrido de este año, 8583 personas han realizado la capacitación en el aula de educación vial de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia. Las infracciones más comunes son el parqueo indebido y hablar por celular mientras se conduce.

En el municipio de La Tebaida al sur del Quindío, la policía recuperó una motocicleta azul platino modelo 2010 y que había sido hurtada el pasado mes de marzo en el municipio de Montenegro.

Congresistas del Quindío, aseguraron que el miedo que quieran sembrar los terroristas no se puede permitir en el país, y por el bien de la paz se debe saber quiénes fueron los autores de atentado en Bogotá.

A 4300 millones de pesos ascendió el nuevo plan de premios de la lotería del Quindío para el 2017, el premio mayor quedó en 1700 millones de pesos, según el gerente de la Lotería, Javier Fernando Rincón la idea es también aumentar la transferencia a la salud este año en 500 millones de pesos.

Se posesionó como nuevo gerente de la Empresa De Desarrollo Urbano de Armenia, Edua, Jackson Peláez Pérez que se venía desempeñando en otros cargos en esa entidad, se espera que esta semana el alcalde anuncie el nombre del nuevo gerente de la Empresa Amable que lleva varios meses en encargo de la secretaria de tránsito.

600 kilos de alimento para perros y gatos fueron recaudados gracias a Rock Al Aire Libre evento que se desarrolló el fin de semana en el polideportivo el cacique de Calarcá en el marco de las fiestas aniversarias de la villa del cacique.

La alcaldía de Calarcá reglamento mediante decreto la realización de las cabalgatas en esa localidad, donde las fundaciones animalistas participaron, en la construcción de esta norma.

Dentro de las restricciones que establece el decreto que es no se podrá consumir licor o sustancias psicoactivas durante el recorrido, ni transportar cargas diferentes al jinete, Además, se prohíbe transportar equinos a pie o en vehículos que no cumplan con las condiciones establecidas y no se permitirá la participación de animales que no se encuentren en óptimas condiciones de salud.

Durante las fiestas del canasto en Filandia que terminaron sin ningún problema se eligieron los mejores cafés especiales de la localidad, donde el mejor expreso fue para Café bar Pueblo, el mejor Capuchino para el Café Restaurante Casa de las Orquídeas y la mejor bebida diseñada para Don Fernando Café y Tienda.