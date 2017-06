Hallan el cuerpo sin vida de un hombre con más de 40 puñaladas

En zona boscosa del sector de Piamonte en el municipio de Dosquebradas, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de 34 años de edad al que presuntamente le propinaron cerca de 40 puñaladas. Este hecho conmocionó a los habitantes de esta zona del departamento.

El reporte del cuerpo encontrado fue suministrado por un ciudadano que transitaba la zona en horas de la mañana del pasado domingo, de inmediato se dio aviso a las autoridades quienes identificaron a la víctima como Gustavo Adolfo Galeano nacido en el año 1983.

También se pudo constatar que este hombre no reportaba antecedentes judiciales y al parecer en el momento de los hechos judiciales se encontraba bajo los efectos del alcohol. Al lugar donde realizaron el levantamiento del cuerpo, no llegó ningún familiar, la comunidad aseguró no conocerlo.

En Dosquebradas las autoridades están preocupadas ante los últimos hechos de sangre que se han presentado en el municipio, por lo que se desarrollará en los próximos días un consejo extraordinario de seguridad para tomar acciones y evitar que sigan incrementando los homicidios.