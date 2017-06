En la quebrada La Picacha, construyen muro de contención que no protege a la comunidad

La comunidad de Belén, vecina de la quebrada La Picacha, en el sur de Medellín, criticó a la administración municipal por iniciar la construcción de un muro de contención que busca evitar el desbordamiento de ese riachuelo en épocas de lluvias, y denunció irregularidades en la ejecución ese proyecto.

Voceros de la comunidad explicaron que, extrañamente, ese muro de contención se está construyendo en el lado contrario al sector donde están las casas que pretenden proteger y que se verían afectadas ante una eventual creciente del caudal.

José Mejía, habitante afectado, comentó: “mire como lo están estrechando: están haciendo un muro de contención de este lado donde no hay comunidad, no hay casa, no hay nada; igual manera deberían hacer lo mismo del otro lado, porque ahí es donde está el barrio, la comunidad, eso es muy preocupante”.

El secretario de Medio Ambiente de Medellín, Óscar Hoyos Giraldo, explicó que la construcción del muro se debe a estudios técnicos.

“Lo que pasa es que el tema de La Picacha obedece a unos estudios técnicos. Los estudios técnicos determinan unos diseños y la secretaría se tiene que acoger a estas decisiones”, afirmó el señor Hoyos Giraldo.

El funcionario agregó que los diseños de este muro de contención hacen parte de un plan administrativo del gobierno del alcalde Aníbal Gaviria, por lo que ellos no pueden modificar nada, pero se iniciaron los análisis e investigaciones.-