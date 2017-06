"Procuraduría no ha notificado alguna sanción por la Vía de la Prosperidad": Invías

Antes de ingresar a una mesa de trabajo en el palacio Tayrona de la Gobernación del Magdalena con todos los actores involucrados en el proyecto de la Vía de la Prosperidad, que tiene asignados 466.000 millones de pesos y en tres años solo ha pavimentado 3 kilómetros, el director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Carlos García, se pronunció sobre la supuesta sanción que tendría lista la Procuraduría General de la Nación en contra de la gobernadora Rosa Cotes y habló de lo que será el futuro de ese proyecto.

El funcionario aseguró que "en abril de este año el procurador (Fernando Carrillo) vino, visitó la obra y tomó la decisión de abrir un proceso de indagación preliminar del cual no conozco resultados y no he sido notificado sobre alguna sanción".

De igual modo, García señaló que al encuentro trajo la propuesta de liquidar el contrato con el consorcio Ribera Este, por los múltiples incumplimientos que ha tenido y que están reseñados en diversas actas con pruebas obtenidas en las jornadas de seguimiento de las obras, para así proceder a una nueva licitación que haga posible el desarrollo de la Vía de la Prosperidad.

"Lo mejor que le puede suceder a este contrato es que termine y que los recursos sobrantes puedan ser utilizados para un nuevo proceso licitatorio", afirmó Carlos García.

Cuando habla de "recursos sobrantes", el director de Invías explicó a los medios de comunicación en Santa Marta que se refiere a lo que aún no se la ha girado al contratista Ribera Este.

"El contrato tiene dos fuentes de recursos, una corresponde al aporte de la Gobernación con regalías que son 200.000 millones de pesos y el Departamento Nacional de Planeación ya ha solicitado que la Administración Departamental que no gire los 60.000 millones que aún tiene pendiente. Por el lado del Instituto Nacional de Vías son 232.000 millones de pesos de los que quedan por girar 113.000 millones", describió el funcionario nacional.

Finalmente puntualizó que los recursos que ya se han girado están invertidos "en las obras ejecutadas que son los boxcolvers de las dimensiones que solicitó la autoridad ambiental, los terraplenes y el tramo pavimentado que alcanza ya casi 4 kilómetros de vía".

Es preciso recordar que el proyecto de la Vía de la Prosperidad se ejecuta en la subregión Río del departamento del Magdalena, en límites con el departamento del Atlántico, y es considerado una de las obras que al completarse traerá mayor desarrollo y bienestar a esta zona del país.