Barrancavieja, Bolívar, pide a gritos un puesto de salud

Habitantes del corregimiento de Barrancavieja, jurisdicción del municipio de Calamar, centro de Bolívar, exigieron, a través de Caracol Radio, la construcción de un centro de salud en dicha localidad.

Según los pobladores, hace varios años el puesto de salud no funciona, es una casa abandonada, y deben recurrir al casco urbano de Calamar, en motocicleta y sin importar la hora ni el mal estado de la vía, para ser atendidos.

“Estamos preocupados por el abandono en que está el corregimiento de Barrancavieja, en Calamar, Bolívar. No es posible que un pueblo con más de cinco mil habitantes, sea vulnerado nuestro derecho a la salud. No contamos con un centro de salud hace muchos años, no funciona. Para emergencias, debemos recurrir a Calamar que está veinte minutos”, manifestó Richard Zamora, uno de los habitantes.

“A altas horas de la noche nos toca ir a Calamar para que nos atiendan. Las embarazadas, los enfermos, tenemos que ir en moto, por carreteras malas. Pedimos que nos escuchen y nos ayuden a tener el puesto de salud”, contó Rosiris Galvis, madre de familia del pueblo.

“Hacemos un llamado a la secretaría de salud que tomen cartas en el asunto, necesitamos una vida digna. No es justo que nos tengan en el abandono. Exigimos que el centro de salud funcione, las instalaciones necesitan ser modernizadas. Señor alcalde de Calamar, exigimos que gestione la protección a los derechos de los habitantes de Barrancavieja”, recalcó Zamora.