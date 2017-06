Los proyectos con los que Cartagena encara el aumento del nivel del mar

El Ideam alertó esta semana sobre el aumento de los niveles del mar en la Región Caribe, por los efectos del calentamiento global, afirmando que este aumento “es inequívoco”, afirmando que para en 2040, la región perdería más de cinco mil hectáreas de costas.

Ante esta realidad, en Cartagena se vienen adelantando proyectos que buscan evitar los efectos del cambio climático sobre las costas de la ciudad, a través del denominado “Proyecto de protección costera”, además del Plan 4C y el plan maestro de drenajes pluviales.

La protección costera busca proteger el casco urbano de Cartagena de los efectos de la erosión costera, ubicándose en la línea de costa que va desde el puente Romero Aguirre en Crespo, por toda la avenida Santander, hasta el espolón Iribarren, en el extremo sur de la costa de Bocagrande.

“Buscamos la protección del borde costero en una longitud de siete mil metros, contener los efectos de ascenso del nivel del mar, recuperar ochenta metros lineales de franja de playa, y el mejoramiento de la movilidad sobre la avenida Santander y Bocagrande, con la ampliación de la vía, además de una recuperación urbanística de los sectores a intervenir”, explicó en Caracol Radio el secretario de planeación distrital, Leopoldo Villadiego Coneo.

Del mismo modo, existe el Plan 4C, “Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima”, tiene formulados varios estudios técnicos. Cartagena es la primera ciudad del país en haber creado una visión a largo plazo donde el clima del futuro será una oportunidad para su desarrollo.

“El plan 4C tiene formulados estudios de diseño y ejecución de obras para la solución de las inundaciones del Centro Histórico, un estudio técnico para la definición de obras de protección costera en la zona turística, un estudio de alternativas de protección costera para la zona de influencia de los puertos industriales”, explicó Villadiego Coneo.

El otro de los megaproyectos enfocados en el cambio climático en la ciudad es el plan maestro de drenajes pluviales, “que si bien no enfrenta directamente los efectos del aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático, analiza las dinámicas de este fenómeno y las tiene en cuenta como una de las determinantes para definir acciones de adecuación del sistema de drenajes de la ciudad, de tal manera que este no se vea afectado por el aumento de las mareas y cause inundaciones en sectores internos del casco urbano”, manifiesta el titular de la cartera de Planeación Distrital.

El informe del Ideam, revelado esta semana, afirma que Bolívar fue el departamento con mayor ganancia en línea de costa, aumentando más de 0,55 metros por año. Con estos proyectos, se busca mantener esta tendencia, y evitar los efectos del aumento del nivel del mar.