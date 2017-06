Mil policías custodian vías de Bolívar en vacaciones

En el marco del Plan “Por Unas Vacaciones Seguras y en paz” el Comando del Departamento de Policía Bolívar ha dispuesto de un total de 1.100 Policías para garantizar la movilidad y la seguridad ciudadana en todas las Poblaciones Bolivarenses, más de 20 puestos de control están instalados en los ejes viales que cruzan al departamento de Bolívar, donde los Policiales realizan registros a vehículos de servicio público y particulares con la finalidad de verificar que cumplan con las normas de tránsito y medidas preventivas de seguridad, así como el estado de ánimo y posible cansancio del conductor, esto con la finalidad de evitar que se registren accidentes lamentables que comprometan la vida e integridad de los viajeros.

Estos dispositivos policial estarán acompañados de miembros de las diferentes especialidades pertenecientes al Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, Grupos de Carabineros, Guías Caninos, Policía de Prevención y Educación Ciudadana, Infancia y Adolescencia, Transito y Trasporte, Escuadrón Móvil de Carabineros (EMCAR), Policía Ambiental y Ecológica, Policía de Turismo, la Seccional de Investigación Criminal e INTERPOL (SIJIN) y la Seccional de Inteligencia Policial, serán distribuidos en sitios de afluencia masiva, en los puestos de control móviles.

Estos controles también se extienden a los municipios que poseen puerto fluvial, los uniformados requieren que los pasajeros de estas embarcaciones porten los chalecos salvavidas y verifican el estado físico de los conductores, así mismo les realizan pruebas de alcoholemia y entregan recomendaciones a los viajeros en materia de seguridad para tener en cuenta para salir ilesos en caso extremo de sufrir un accidente en las aguas del rio Magdalena.

“Es necesario que exista un compromiso por parte de las personas que van hacer uso de las carreteras para dirigirse a otros destinos nacionales para que tengan en cuenta recomendaciones como: no exceder los límites de velocidad y respetar las señales de tránsito con la finalidad de prevenir al máximo cualquier tipo de accidente; no portar grandes cantidades de dinero y evitar al máximo darle confianza a desconocidos, en todo momento proteja y esté atento a los niños, no permita que se alejen de usted; por último invitó a la ciudadanía en general a denunciar a los delincuentes y con esto contribuir a la sensación de seguridad en todas las poblaciones bolivarenses”, resaltó el Coronel Didier Mosquera Tabares, Comandante (e) del Departamento de Policía Bolívar.