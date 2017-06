No hemos recibido una sola llamada de ningún funcionario: familiar de víctima en Andino

En el atentado en el centro comercial Andino, en el que murieron tres mujeres jóvenes, también resultó gravemente herida una señora de 66 años. Ella se encontraba en el baño, lugar de la explosión, cuando el artefacto detonó. No murió, pero se vio gravemente afectada en uno de sus oídos.

Aura García entró al baño de mujeres del centro comercial Andino, cuando de repente una nube de polvo y de humo cubrió el lugar y un fuerte ruido la desubicó por completo. No sabía qué había ocurrido, no podía escuchar nada porque la explosión del artefacto la dejó sin la capacidad auditiva y lo único que se limitó a hacer fue, a ciegas, tratar de buscar un escape.

Mientras ella salía, su hijo, Rodolfo Velásquez, entraba con el corazón en la mano para buscarla y rogar que estuviera bien. Ingresó a los baños, fue al lavamanos, vio a dos mujeres en el suelo en muy mal estado pero no encontró a su madre. Salió del pequeño cuarto y empezó a correr por los pasillos del centro comercial para tratar de ubicarla. La confusión era absoluta, la gente no sabía qué había ocurrido y el pánico se apoderó del lugar. Por fin la halló, estaba en la puerta principal del primer piso, desentendida, llena de polvo, y sin poder escuchar ni el zumbido de una mosca. La ambulancia se tardó en llegar y al final fue trasladada a la clínica del Country a pocas cuadras del centro comercial.

“Fue una situación terriblemente caótica. Mi padre desesperado estaba fuera del baño esperando que mi madre saliera y estaba lleno de vidrios. No entiendo cómo todos los gobernantes de turno dicen manifestar solidaridad y apoyo pero en realidad no existe. No hemos tenido una llamada ni un acompañamiento en lo más mínimo”, dijo Rodolfo.

Y añadió que lo que están buscando hoy, domingo 18 de junio, es un centro de audiología. “No importa, lo asumimos nosotros cueste lo que cueste, pero necesitamos un especialista que pueda revisar a mis padres urgentemente porque ellos tienen una hipoacusia sensorial severa y necesitan atención inmediata”, concluyó.