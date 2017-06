La historia del Happy Lora y la eterna espera de los monterianos

Para el 2008 inició lo que sería la nueva cara del Coliseo Miguel Happy Lora, con dicho nombre en honor al campeón mundial de boxeo, Montería no, Miguel Lora Escudero. Esta remodelación fue iniciada por Marcos Daniel Pineda García, durante su primer mandato como alcalde.

En el 2012 Carlos Eduardo Correa, otro Conservador, recibió la Alcaldía de Montería tras ganar elecciones y con ello también la deuda del Coliseo, en donde los retrasos fueron justificados por falta de recursos económicos de parte de entidades del Estado.

En su periodo de Gobierno 2012-2015 Carlos Correa, anunció en repetidas ocasiones la entrega de la obra pero ninguna fue la vencida.

Los Montesinos siempre manifestaron su descontento por una obra que consideraron pérdida y además las quejas de los deportistas de disciplinas. Como el boxeo y el karate, eran cada vez mayores ante el hecho de que tuvieran que practicar su actividad física en el patio del cuerpo de Bomberos de la ciudad.

En el 2016 Carlos Correa finaliza su Gobierno y nuevamente Marcos Pineda gana la Alcaldía y de inmediato cuando se posesiona su promesa es entregar al Happy Lora a los Monterianos. El 3 de abril del año en curso la empresa contratista que llevaba los trabajos del Coliseo hacen la entrega oficial de la estructura a la administración municipal pero aun así no se logra desde la Alcaldía hacer la inauguración oficial de la obra porque ésta tiene deficiencias en complementos deportivos. Hasta hoy aún la obra no ha sido entregada a la ciudadanía y tras cerca de 8 años de Inversiones, los recursos que se le han inyectado superan según la Fiscalía los once mil millones de pesos.