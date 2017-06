Desmovilizados de las AUC están sin trabajo en Cúcuta

Cuarenta y seis, ex miembros del bloque fronteras y Catatumbo que operaron en Cúcuta y Norte de Santander, han pagado sus condenas en el marco del proceso de justicia y reparación, recobrando su libertad en los últimos meses.

Hoy muchos de ellos, deambulan por las calles de Cúcuta, buscando oportunidades laborales dignas y legales que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, el panorama en la frontera no parece ser promisorio para este sector de la población “no queremos repetir lo que éramos antes… no queremos volver a coger las armas, sino que queremos un grito de auxilio que el gobierno nos ayude y que la sociedad nos acepte que las empresas privadas nos contraten” manifestó uno de los ex integrantes de las Auc en dialogo con Caracol Radio quien por seguridad omitimos su identidad.

Los desmovilizados, expresaron su inconformismo con el gobierno. Al salir de la cárcel, pensaban que iniciarían una nueva vida libre de las acciones violentas e intimidatorias que realizaron en este departamento y que dejaron miles de víctimas, pero una sentencia judicial, les impide avanzar en su proceso de reinserción a la vida civil “en mi caso, me sancionaron para ejercer cargos público por diez años, es decir, hasta el 2017, y estos diez años que voy hace con mi esposa mi familia, como los voy a mantener, si ustedes mismo me están bloqueando que quieren que cojan las armas nuevamente…”

El sector privado, les cierra las puertas generando un bloqueo laboral por completo “cuando nos piden la hoja de vida, se dan cuenta en los antecedentes y nos niegan toda clase de oportunidades. El gobierno se olvidó de los desmovilizados cuando salimos en libertad y el gobierno tiene que comprometerse más para que esos desmovilizados no vuelvan a delinquir, no vuelvan a coger las armas…”

Por ahora, acudirán a acciones legales en búsqueda de direccionamiento jurídico para mejorar sus condiciones de vida.