Casa por cárcel para exdirector de Control Urbano de Cartagena

En audiencia pública la Fiscalía imputó a Olimpo de Jesús Vergara Vergara, exgerente de Control Urbano de Cartagena, los delitos de urbanización ilegal y prevaricato por omisión, en condición de autoría, por el desplome del edificio Portal de Blas de Lezo II el pasado 27 de abril, hecho en el que murieron 22 personas y 21 más quedaron heridas.

En su argumentación, la Fiscalía señaló que el exfuncionario no habría cumplido con la obligación de visitar la obra y levantar las actas correspondientes, por eso no se percató de las irregularidades y riesgos que se presentaban, como la falta de dotación a los obreros y su no inclusión al sistema de seguridad social.

También reveló que durante el allanamiento a la residencia de Vergara Vergara, realizado hace nueve días, fueron encontrados varios documentos que sirven de evidencia en su contra. Uno de ellos es una petición para anular y revocar la licencia de construcción a un proyecto que violaba las normas urbanísticas, a la que habría dado trámite y respuesta. Esto demostraría que, en su condición de funcionario, conocía las competencias de su cargo y sabía que podía intervenir ante las inconsistencias en la construcción del edificio Blas de Lezo II.

Durante la diligencia de judicialización la Fiscalía solicitó cárcel como medida preventiva, pero el Juez Cuarto Penal Municipal de control de garantías de Cartagena otorgó el beneficio de detención domiciliaria. Olimpo de Jesús Vergara Vergara seguirá vinculado a la investigación y deberá comparecer a los requerimientos que se le hagan.

Vergara Vergara se entregó el día de ayer en las instalaciones de la Fiscalía Seccional Atlántico, luego de evadir un operativo en su contra y ser buscado durante una semana por las autoridades.