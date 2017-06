Cuatro personas fallecidas en accidentes durante plan éxodo de puente festivo

Las autoridades de tránsito y transporte revelaron que durante las primeras horas de este puente festivo, la movilización a nivel nacional ha sido de 840.678 vehículos en las carreteras del país. Mientras, de Bogotá han salido durante el inicio del puente festivo 127.853 e ingresaron 53.125 vehículos.

En términos de accidentalidad se registra una disminución de un 84% (177 en el 2016 vs 28 en el 2017), mortalidad en un 78% pasando de (19 muertos 106 vs 4 2017) y lesionados en un 83% pasando (227 en el 2016 vs 38 en el 2017).

De acuerdo con la Policía, ha sido necesario sancionar a 668 conductores, 170 de ellos por no portar la licencia de conducción, 168 a motociclistas, 58 por revisión técnico-mecánica. El número de conductores ebrios es de 31 sorprendidos a nivel nacional.

Las vías que registran cierre total son las siguientes:

Boyacá

Vía Dos y Medio – Otanche sector puente de quebrada agua blanca Km 93+160 cierre total, por fallas de la estructura del puente sobre la quebrada agua blanca. Vía alterna antigua dos y medio- Otanche (Batea existente).

Meta

Vía fuente de Oro – Puerto Lleras sector puerto limón km 67, cierre total por perdida de la banca. Vía alterna No hay.