“Esperamos que no se actualice más el contador”: Portal Pacifista

En la carrera Séptima con Calle 67, en el norte de Bogotá, los transeúntes y conductores que transitan a diario por ese sector verán un mural con una calavera negra y una fuerte advertencia: ¡Peligro de Muerte! Más abajo, un contador con el número 36: la cifra de líderes sociales asesinados en el país.

Este jueves se actualizó el contador: Bernardo Cuero, miembro de la Asociación Nacional de Afrodescendientes Desplazados (Afrodes) y de la mesa de víctimas del departamento del Atlántico, asesinado el pasado 7 de junio de 2017.

“Lo que decidimos hacer cuando cubrimos la violencia contra los líderes sociales, era que cada vez que ocurriera un asesinato, íbamos a poner en Facebook un post con la imagen de un contador, pero descubrimos que no le estábamos hablando de esta problemática a todo el mundo”, dijo Camilo Jiménez, director editorial de Vice en Colombia.

Fue entonces cuando Pacifista, plataforma digital periodística que le apuesta a la construcción de paz en el país, y Toxicómano, el reconocido grafitero bogotano, unieron esfuerzos para reflejar uno de los problemas más críticos que enfrenta Colombia: los asesinatos a líderes sociales y políticos que emergen de las zonas más alejadas del país en el proceso de postconflicto.

“El mural tiene 30 metros cuadrados y nos tardó cuatro semanas en realizarlo. El compromiso de Toxicómano es que cada vez que ocurra un nuevo asesinato, él actualice el contador”, habló Camilo Jiménez que espera que “no se tenga que volver renovar el contador nunca más”.

El director de Vice en Colombia considera que el Gobierno Nacional y las autoridades judiciales tienen desafíos en la construcción de la paz. “Es necesario que se comprometan de una manera más abierta con la seguridad de los líderes sociales en el país. El Estado no ha actuado hasta ahora y no ha hecho publica sus acciones para contener la violencia”, opinó Camilo Jiménez quien pidió que estos casos no quede en la impunidad ni en el olvido de la sociedad colombiana.