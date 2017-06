En Medellín harán audiencia de lectura de sentencia a Cuco Vanoy

Desde las 8 de la mañana de este viernes, 16 de junio, se realizará la Audiencia de Lectura de Sentencia Complementaria en el proceso contra Ramiro Vanoy Murillo alias "Cuco Vanoy", máximo jefe del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia, en hechos criminales que dejaron más de 8 mil víctimas.-

La diligencia será en la sala de audiencias N° 17, del Tercer Piso de la Sede Judicial Poblado – Edificio Horacio Montoya Gil, estaba programada para el pasado 12 de junio, pero no se hico ese día debido a una comunicación enviada por la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia, en la cual se informó que las prisiones de Estados Unidos todavía no tienen la capacidad de hacer videoconferencias, y no se pudo garantizar la conexión para esta audiencia.

En la diligencia, con ponencia de la magistrada María Consuelo Rincón Jaramillo, será la lectura de la Sentencia Complementaria a la providencia proferida por esta Sala el 02 de febrero del 2015, en la cual se hará el reexamen del Incidente de Reparación Integral que cuenta con más de 8 mil víctimas en el proceso no priorizado, adelantado contra el postulado Vanoy Murillo.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín precisó que la vista pública será transmitida por video conferencia a las Casas de la Cultura de los municipios de Peque y Tarazá en el departamento de Antioquia, para la asistencia de víctimas.

-.-