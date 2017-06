La Fiscalía formuló acusación contra los padrinos de Sarita

Ante el Juzgado Primero penal del circuito especializado de Ibagué, la Fiscalía General de la Nación realizó formalmente en audiencia, la acusación contra Edilberto Rojas Torres y su esposa Ángela Johana Guerra Urueña, los padrinos de la menor Sara Salazar de tres años, quien fue maltratada, abusada sexualmente y asesinada en hechos que ocurrieron el pasado 21 de abril en la finca el Limonar, de la vereda La Joya del municipio de Armero en el norte del Tolima.

Según relató el fiscal en el escrito de acusación la niña venía siendo víctima de constantes hechos de maltrato, así como violencia sexual, algunos de los aspectos relevantes que se tienen, tras la investigación se encuentra que la niña no acudió en este 2017 al centro de desarrollo integral del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como una forma de castigo que utilizaron sus padrinos “debido a que la pequeña no controlaba esfínteres”, además era castigada en lugares oscuros, víctima de encierros constantes, no se le daba la alimentación adecuada, lo que le ocasionó una desnutrición avanzada, así como no se le garantizaban los procedimientos médicos que la llevaron a perder su tabique, entre otras circunstancias bastante fuertes que causaron sufrimiento por meses a la niña.

La menor había sido entregada por su madre Ruth Salazar a sus padrinos de manera voluntaria, argumentando situaciones de carácter económico difícil, que no le permitían estar al cuidado de la niña, ante esto el 4 de marzo de 2016 la Comisaría de Familia de Armero entregó bajo custodia solidaria a la pequeña a sus padrinos, quienes tendrían que velar por sus derechos e integridad.

La niña quien convivió por más de un año con sus padrinos y los tres hijos de la pareja una menor de 15 años y dos menores de 14 y 12 años, venía mostrando conductas represivas, poco hablaba y se tornaba agresiva a cualquier gesto de cariño, expresó la Fiscalía también en su escrito de acusación.

También se pudo establecer por parte de los investigadores que Sarita tenía signos de violencia sexual antiguos y recientes del pasado 21 de abril cuando el país conoció de su fallecimiento.

La Fiscalía acusó a Ángela Johana Guerra Urueña como autora del delito de homicidio en concurso homogéneo y sucesivo de tortura, así como autora en calidad de garante del delito de acceso carnal violento agravado.

En el caso de Edilberto Rojas Torres fue acusado del delito de tortura por acción y omisión.