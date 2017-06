Sociedad de Economistas del Quindío califica como oportunista revivir pago de horas extras

Y es que de acuerdo con el vicepresidente de la Sociedad de Economistas del Quindío José Santos Hernández aquí se recuperó de manera mínima lo que se perdió bajo el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, por eso el economistas no entregó un juicio de valor, pues considera la propuesta actual de pagar las horas nocturnas después de las 9:00 de la noche, no tienen repercusiones significativas, más aún cuando el proyecto lo presenta un partido político y no el gobierno, en ese sentido se debe trabajar más en combatir las brechas en el aparato productivo y plantear políticas públicas que le apuesten al desarrollo y a la cualificación de la mano de obra.

