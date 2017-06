Taxistas de Medellín rechazan amenazas contra Uber y Cabify

Las agremiaciones Taxistas Unidos, Asociación Metropolitana de Taxista y Mancha Amarrilla, rechazaron un panfleto que comenzó a circular en la ciudad en el que se amenaza de muerte a conductores y usuarios de Uber y Cabify, si continúan operando en el Área Metropolitana.

"Uberianos cojan sus carros o se los destruiremos, y no se responderá por ocupantes usuarios y conductores afectados en estas acciones" señala el panfleto intimidatorio, en el que además se responsabiliza a las alcaldías y secretarias de movilidad de lo que pueda ocurrir, al tiempo que los califican de negligentes en la realización de operativos para combatir la que consideran una competencia ilegal.

Carlos Mario Moreno, vocero de la Asociación Metropolitana de Taxistas, rechazó este tipo de mensaje amenazante e indicó que la mejor forma de combatir a Uber y Cabify es mejorando la calidad del servicio.

El líder de Taxistas Unidos, Mauricio Bolívar, indicó que como agremiación rechazan cualquier tipo de pronunciamiento que genere violencia y reconoció que su lucha siempre ha sido para que el gobierno intervenga de manera que los taxistas reciban beneficios pero sin generar ningún tipo de violencia y por lo tanto rechazan el panfleto que ha está circulando.

El portavoz de La Mancha Amarrilla, Mario González, fue enfático en que los conductores de taxis de Medellín son respetuosos y no se puede permitir que cuatro o cinco personas vayan a dañar la imagen de los conductores, y si bien no están de acuerdo con Uber, no van a permitir que se den ese tipo de represalias.

Los tres voceros del gremio de taxistas coincidieron en que el panfleto amenazante puede ser parte de las noticias falsas que a diario circulan en las redes sociales, pero sin embargo pidieron a las autoridades investigar su origen.