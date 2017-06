No hay noticias de ganadero secuestrado en Chitagá

Los familiares de Roberto Flórez Villamizar, gandero de 42 años secuestrado el pasado lunes 12 de junio en zona rural de Chitagá, temen por la vida de sus ser querido, cuando a la fecha no tienen pistas de su paradero.

Marino Flórez Villamizar, hermano de la víctima le dijo a Caracol Radio que no entienden el silencio de los captores de su hermano, aseguró que su familia se ha destacado en la población por el trabajo en el cambo y las comunidades.

"Nosotros no hemos recibido ninguna llamada extorsivas o llamadas amenazándonos, cuando se llevaron a mi hermano, no se identificaron de ningún grupo armado y hasta el momento no hemos tenido ninguna comunicación".

"Quiero decirle a las personas que tienen a mi hermano, que le respeten la vida, él es una persona muy sana, trabajadora, lo único que ha hecho es ayudar aquí en el pueblo, nosotros somos gente del campo. Nosotros como familia también tenemos nuestro dolor y pedimos su liberación lo más pronto posible".

Las autoridades mantienen una recompensa de hasta 100 millones de pesos, para quien permita dar con el paradero del ganadero.