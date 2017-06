Ordenan reparación directa a favor de un civil herido en la Base Naval de Cartagena

El juzgado 13 administrativo de la ciudad de Cartagena, ordenó en primera instancia a la Armada Nacional una reparación directa a favor de Ubaldo Ortíz, un civil que sufrió un penoso accidente en 2004, y desde entonces por la incapacidad que sufrió, no ha podido volver a trabajar.

La sentencia judicial ordena la reparación, basada principalmente en que la Armada debió tomar correctivos de inmediato, ya que los civiles no pueden ingresar a establecimientos militares. El accidente ocurrió el 23 de febrero de 2004, cuando un brazo de la grúa del ARC Cartagena de Indias se desprendió e hirió a Ubaldo.

Según el relato del afectado, la grúa tenía sobre capacidad de carga, hecho que los oficiales del buque pasaron por alto, al levantarla cayó en la parte trasera de un camión en donde estaba Ubaldo, rompiéndole dos costillas y un pulmón, sufriendo así una merma en la capacidad laboral del 13%.

"Soy ayudante de camión, lo contrataron para un viaje a la Base Naval. Cuando estaba ahí se rompió el brazo de la grúa. Ahí me dijeron que ayudaban, pero van 4 años y no han dado ni para una pastilla. Los amigos me tienen que dar los 2.000, los 5.000 porque no me cogen para trabajar por mi incapacidad", señaló Ubaldo.