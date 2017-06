[Video] Día sin carro permitió ubicar el punto más contaminado de Bucaramanga

La Carrera 36 con calle 52 de Bucaramanga es el punto más contaminado de la ciudad de acuerdo a las mediciones que viene haciendo el Área Metropolitana de Bucaramanga; datos que fueron confirmados en la jornada del día sin carro y sin moto que se vivió este miércoles.

En palabras de Víctor Julio Azuero, director del Área Metropolitana de Bucaramanga: "en este punto se encuentra la mayor cantidad de partículas suspendidas en la atmósfera, reportando 68 microgramos por metro cúbico en un día con pico y placa y, 73 microgramos por metro cúbico en un día sin pico y placa. Pero quizás lo más importante es que en un día normal a las 7 de la mañana se pudo establecer que los niveles de partículas llegan a 152 microgramos por metro cúbico".

Por su parte Miller Salas, director de Tránsito de la ciudad, manifestó que las cifras que deja el día sin carro y sin moto en el área reportan 6.608 taxis que salieron a prestar el servicio y 210 vehículos de transporte masivo.

En cuanto a los vehículos que infringieron la norma en Bucaramanga se reportan 133 de los cuales 82 fueron inmovilizados. En cuanto a los accidentes de tránsito sólo se presentaron 2 eventualidades con sólo daños: uno en Quebrada seca con 23 y otro en el Bulevar Bolívar, sin lesionados, ni muertos.

En un día normal se mueven 1.200 vehículos de transporte convencional, hoy hubo 1.348, vehículos que terminaron movilizando 26 mil 263 personas.

En Floridablanca infringieron la norma 43 vehículos de los cuales 22 fueron inmovilizados, hubo 2 accidentes de tránsito, uno con lesionado; un volcamiento con una camioneta en el sector de 3 Esquinas y, un accidente de sólo daños de un bus de Metrolínea con un bus de Lusitania en el barrio González Chaparro.

En Piedecuesta no se presentaron infracciones de la norma por parte de vehículos y, en consecuencia, no se inmovilizó ningún automóvil. Sin embargo, sí se presentó un accidente de tránsito donde hubo dos lesionados y, no se presentaron víctimas por fortuna.

En Girón fueron sorprendidos infringiendo la norma 24 vehículos de los cuales 19 fueron inmovilizados y, afortunadamente no se presentaron accidentes con lesionados ni muertos.