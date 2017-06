Los docentes pretenden hacer permanente el bloqueo de vías

Así como en su momento lo hicieron los cafeteros o lo han hecho los transportadores de carga pesada, ahora los maestros definieron hacer permanente su concentración en las vías principales del país, según se informó desde Fecode a las directivas regionales del sindicato de educadores.

Caracol Radio conoció que la idea, mientras se consigue un acuerdo con el gobierno nacional, es intensificar el impacto de la protesta bloqueando, como ha ocurrido a lo largo de este día jueves, vías que sirven para el tránsito de tracto mulas y camiones, con el fin de que ya también los empresarios sientan la protesta que hace un mes adelantan los docentes.

Según Diego Osorio, presidente del Sindicato de Educadores de Risaralda, "es una forma de presión hacia el gobierno nacional y los gremios económicos, este de la educación es un problema que atañe a todos y todos debemos aportar. El gobierno ha hecho oídos sordos a la situación y va en contravía de lo que se está discutiendo. Tenemos que hacer acciones contundentes para que nos escuchen a nivel nacional e internacional. Hace tres meses y medio presentamos un pliego de peticiones que no ha sido solucionado, y no se trata de los intereses económicos particulares de los docentes, sino de la financiación de la educación en el país", indicó.

Recordemos que son siete puntos los que pide analizar el gremio de docentes: política educativa, carrera docente, salud, bienestar social, garantías sindicales y todo lo prestacional, además porque el sistema general de participaciones le quitó recursos a la educación, argumentan los maestros.

Al respecto de los bloqueos, los líderes sindicales argumentaron que, "justificamos esto desde el punto de vista de que aquí ya no hay un problema gremial sino político y social. A esto nos llevó el gobierno, nosotros no nos sentimos bien bloqueando las vías, pero tenemos que llamar la atención y exigirles a los gremios que se apersonen de esta situación, porque esto no es un problema de salarios sino de calidad en la educación. Lamentamos las molestias, pero necesitamos que el gobierno se apersone y no delegue gente que no tiene capacidad de decisión", indicó Osorio.