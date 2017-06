Cien millones de recompensa ofrecen por ganadero secuestrado

En el municipio de Chitagá, las autoridades intensifican los procedimientos de búsqueda del Ganadero Roberto Flórez Villamizar, quien completa 48 horas secuestrado.

Por ahora, labores de inteligencia no descartan que el plagio tenga fines extorsivos donde con este este delito los grupos al margen de la ley buscan reforzar sus finanzas “es una persona trabajadora, es una persona humilde, me dice su señor padre y hermano que ellos no habían tenido amenazas que el hecho sucedió de un momento a otro” expresó, el Alcalde Chitagá, Freddy Quintero.

El mandatario, expresó que no se descarta que el Eln, este detrás de esta acción delictiva, agradeció al Gobernador, William Villamizar, su interés de contribuir a la búsqueda del señor Flórez Villamizar “hay 100 millones de recompensa a quien de información del paradero de esta gran persona del municipio”.

En las últimas horas, las autoridades adelantaron un consejo de seguridad frente a la reanudación de esta clase de situaciones donde no se descarta que el eln este detrás de estas acciones.