Docentes se tomaron Cartagena con 'la marcha de las antorchas'

Unos 2.000 docentes y sindicalistas participaron en Cartagena de la denominada 'marcha de las antrochas', que recorrió gran parte de la avenida Pedro de Heredia. La actividad generó traumatismos en la movilidad, y de igual forma paralizó el sistema de transporte masivo Transcaribe.

Es la quinta vez que Transcaribe suspende operaciones a raíz de las protestas de los docentes. En esta oportunidad, durante dos horas los cartageneros tuvieron que buscar alternativas de transporte. Los representantes de los docentes calificaron la marcha como 'exitosa'.

Humberto Mendoza, secretario del sindicato de docentes de Bolívar, aseguró que "tanto en Bolívar como a nivel nacional los maestros seguimos firmes en la lucha y no vamos a ceder. Nosotros no estamos peleando salarios como dice la ministra, estamos peleando recursos para que los colegios no se sigan deteriorando".

Finalizada la concentración, los docentes anunciaron más marchas y plantonesen varios puntos de la ciudad y en los municipios de turbaco, El Carmen de Bolívar y Magangué.