Tenemos dudas sobre la dejación de las armas de las farc: Francisco Santos

El vocero del Centro Democrático Francisco Santos cuestionó la dejación de las armas de la farc, porque asegura que no están entregando todo el armamento que tiene.

Durante su visita al Quindío, el ex vicepresidente de la república sobre este proceso de entrega de armas por parte de las farc “tenemos dudas porque la información ha sido poco transparente, yo creo que faltó precisión en el conteo de las armas, porque estamos verificando lo que las farc entrega”

Y agregó “Eso es todo lo que tiene, yo creo que no, yo creo que van a dejar armas enterradas y eso es muy peligroso para lo que se viene en el postconflicto, hay muchos aspectos que en este acuerdo no están claras”

Finalmente Pacho santos expresó “yo a las farc no le creo ni un padrenuestro leído, me preocupa lo de las disidencias de este grupo guerrillero y las caletas que no entregarán y que quedarán en diferentes regiones lo que provoca duras y temor entre el pueblo colombiano