Hospitales de Risaralda podrían perder mas de 30 mil millones

Olga Lucia Zuluaga directora nacional de la Asociación de Hospitales confirmó que desde el año 2011 hay facturas que no se han podido conciliar con Cafesalud entonces no serán reportadas por la entidad al nuevo propietarios, en caso de que el departamento no reciba los 31 mil millones que les adeudan, el sistema de salud público en Risaralda entraría en crisis.

Aunque está suspendida temporalmente la venta de Cafesalud, desde la Asociación de Hospitales hacen un llamado al gobierno nacional para que tenga en cuenta las cifras de los pasivos y sea incluido en el acuerdo.