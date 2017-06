Restringen la circulación de parrillero hombre en moto en Ibagué

La Alcaldía de Ibagué expidió un decreto por medio del cual se restringe la circulación de parrillero hombre en moto durante la temporada de festividades en la ciudad.

El alcalde encargado de Ibagué y secretario de gobierno, Hugo Ernesto Zárrate explicó que en el horario de 5 a.m. a 8 a.m. y de 5 p.m. a 8 p.m. no se podrá movilizar hombre como parrillero en motocicleta.

Zárrate afirmó que esta medida se adoptó en concertación con los motociclistas y se buscó causar el menor perjuicio a esta comunidad, aclaró que no existe ninguna restricción que afecte a las mujeres.

La medida restrictiva comenzó a regir este lunes 12 de junio y se extenderá hasta el 3 de julio.