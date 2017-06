Alcaldía de Cúcuta dio a conocer pliego licitatorio para los semáforos

El municipio de Cúcuta en las últimas horas dio a conocer los requisitos que deben cumplir los aferentes en el pliego licitatorio para el sistema de semaforización, estando disponible en el servicio público de contratación y en la página web de la administración según el alcalde.

Hasta el momento no se ha conocido ningún oferente para este proceso que estará encargado del cambio de aproximadamente 104 puntos viales con semáforos de última tecnología, además del recaudo de varios de los tributos del municipio durante un tiempo de 30 años.

Cesar Omar Rojas Ayala alcalde de la ciudad de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que se buscara que la ciudad quede con el mejor sistema de semáforos en la región teniendo un centro de monitoreo, además de poder implementar la llamada “ola verde” que permitiría tener todos los semáforos de una avenida principal en luz verde para mejorar la movilidad.

“Esperamos que ya estando colgado el pliego en las plataformas virtuales muchas empresas o consorcios participen y que se pueda mejorar este sistema obsoleto que tiene Cúcuta, en el mes de agosto haríamos la escogencia de la empresa y antes de finalizar el año deben cambiar ya 30 de las 104 semaforos, desde hace 8 años que no se invierten recursos a estos dispositivos y queremos es mejorar la ciudad para todos” dijo el mandatario.

Dentro de esta nueva concesión se han contemplado las fotomultas que se harán con cámaras implementadas en estos semáforos, por lo que se han conocido varios sectores que no están de acuerdo y un grupo ciudadano actualmente recolecta firmas para evitar este proceso, por lo que alcalde respondió que la persona que tiene documentos al día y no comete infracciones no debe preocuparse.

“Las personas que están peleando son las que siempre andan sin casco o sin chaleco en las motos, o que se pasan los semáforos, o gente que no le gusta pagar para tener seguro o licencia, pero todos debemos acatar las leyes” expresó el alcalde.

Con las fotomultas se castigaran infracciones como el parqueo en el espacio público, el irrespeto a las señales de tránsito y los semáforos, pisar las cebras peatonales, sobre cupo en las motocicletas, giros prohibidos y demás acciones que violan las normas de tránsito establecidas.

El cambio total de la red de semáforos en la ciudad de Cúcuta podría tener un costo aproximado de 10 mil millones de pesos.