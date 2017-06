Entregan 150 hectáreas de tierra a víctimas de paramilitares en Bolívar

El Carmen de Bolívar fue una de las zonas más afectadas por el conflicto armado. La presencia de los grupos al margen de la ley obligaron a las familias a abandonar sus predios. Así, lo relatan los campesinos que se convirtieron en beneficiarios de restitución de tierras y recibirán los beneficios del Estado, para sacar adelante a sus familias.

En los últimos fallos proferidos por los Tribunales Superiores del Distrito Judicial de Bogotá y Cartagena, los jueces ordenaron la entrega material de predios ubicados en los corregimientos de El Salado y Macayepo. Son más de 150 hectáreas de tierra que serán devueltas a los campesinos víctimas del bloque Héroes Montes de María.

La incursión paramilitar los obligó a abandonar sus tierras y vender a bajo costo, quedando en manos de terceros las parcelas trabajadas por los campesinos, de donde obtuvieron su sustento económico por muchos años.

Ante los casos expuestos por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en Bolívar, los magistrados profirieron los fallos a favor de los solicitantes y ordenaron a las entidades la atención inmediata, a las víctimas del conflicto armado.

Las sentencias declaran la inexistencia de los negocios jurídicos y no reconocen la buena fe exenta de culpa de los opositores.

El 17 de febrero del año 2000 el solicitante y su familia abandonaron el predio Las Burras, ubicado cerca al corregimiento de El Salado y se desplazaron a la cabecera de El Carmen de Bolívar. “Cuando empezaron a quemar las casas de los vecinos, salí con mi familia sin mirar atrás. Ya habíamos pasado por la tortura de un familiar y la masacre de El Salado”, relata Rodrigo*, refiriéndose a los hechos que lo obligaron a abandonar el predio.

Ante los hechos, la Sala Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá se pronunció a su favor, restituyendo más de 123 hectáreas y otorgando los beneficios estipulados en la ley, como la vinculación a proyectos productivos, subsidios para vivienda rural y vinculación a los programas de salud, educación y empleo rural.

Restitución a víctima de Macayepo

“Fui víctima de los paramilitares. Mi hermano fue asesinado y a mí me buscaban para matarme, pero no me encontraron. Me quemaron la casa y se llevaron los animales que tenía en la parcela”, manifestó Augusto*, campesino del corregimiento de Macayepo. El 16 de octubre del año 2001 el solicitante abandona el predio. Después de 13 años solicita la restitución de más de 34 hectáreas de la parcela El Limón, ubicada en la vereda Las Tinas.

El proceso dio como resultado el fallo a favor del solicitante por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. Las órdenes cobijan atención en materia de salud, educación, proyectos productivos y alivio de pasivos que benefician al solicitante y a su núcleo familiar.

A la fecha, los jueces y magistrados han proferido 193 sentencias, de las cuales 156 restituyen predios en el municipio de El Carmen de Bolívar.