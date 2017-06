El sombrío panorama político de Cartagena

La preocupación de la columnista de Caracol Radio María Claudia Páez radica en que si bien hay un fallo de tutela que ordena reintegrar al alcalde Manolo Duque a su cargo, hay también en curso por parte de la procuraduría una impugnación de ese fallo que podría volver a suspender al alcalde Duque, si es que el Consejo Superior de la Judicatura decide revocar el fallo de primera instancia.

"A mí no me preocupa tanto que regrese Manolo, creo que él tiene el derecho a estar allí. Lo que sí me preocupa es lo que viene en adelante, ahora estamos esperando que en 15 el consejo de la judicatura ratifique la tutela, pero qué tal que no lo haga. ¿Qué pasaría entonces después?, esto quiere decir y el mensaje aquí es que la ingobernabilidad va a continuar, a mí realmente sí me preocupa el tema", dijo Páez.

La ejecutiva basó su preocupación en que la inestabilidad pudiese afectar el grado de compromiso con la ciudad de las instituciones que en este momento adelanta importantes proyectos de la mano del distrito de Cartagena. "Pongo ejemplo, la protección costera, ¿será que el Fondo Adaptación vaa continuar con este proceso sin saber quién estará al frente de la ciudad y si lo va a firmar Manolo o no?, esto definitivamente no pinta bien y creo que lo mejor que puede pasar es que apartáramos un poco lo jurídico y Manolo se quede", dijo.

Si bien advirtió que hay que respetar las decisiones de la Procuraduría, aseguró que "definitivamente esta investigación se podía hacer sin separar a Manolo del cargo, fue una decisión que él (el procurador Carillo) tomó pero era evitable. En este momento entonces lo que nos pone de frente a un panorama oscuro es que entre Manolo por este fallo y ya estemos pensando que en 15 o 20 días se puede ir nuevamente, eso es terrible para la ciudad".

Resaltó que el actual alcalde encargado Sergio Londoño Zurek, no cambió el gabinete que venía trabajando con Manolo Duque. "Hay que darle gracias a Dios que tuvo la inteligencia para no sacar al equipo de Manolo, porque lo ha podido hacer. De lo contrario la debacle sería más grande. Como región, ciudad definitivamente no nos sirve la inestabilidad, respetamos las decisiones de los órganos de control, pero es un llamado a todos a que pensemos también en la estabilidad de la ciudad.