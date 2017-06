Informales de playas de Cartagena se comprometen con buena atención

Vendedores de fritos, carperos, paragüeros, dueños de kioskos, masajistas, vendedores de helados y raspados, entre otras asociaciones, han participado activamente en las reuniones programadas por la Gerencia de Espacio Público y Movilidad a fin de concertar mejores prácticas de atención al ciudadano y al turista, y el estricto cumplimiento del nuevo modelo de ordenamiento de playas.

“Para poder trabajar la implementación del modelo de ordenamiento de playas, estamos haciendo el acercamiento con todos los vendedores informales que en este momento tienen Confianza Legítima en esta zona. Con ellos se está haciendo todo el proceso de carnetización que lo hacen ellos mismos a través de sus asociaciones, al igual que los uniformes”, dijo Iván Castro, gerente de Espacio Público y Movilidad.

De acuerdo con la Gerencia de Espacio Público, los vendedores informales que cuentan con permiso para laborar en las playas de Bocagrande, Laguito y Castillo y que se encuentran inscritos en el Registro Único de Vendedores, RUV, son aproximadamente 670.

“Estamos buscando que el turista que llegue a la ciudad encuentre que si bien en las playas hay unos vendedores informales, ellos están organizados y pretenden brindar un servicio turístico eficiente y de buena calidad a los visitantes” dijo Castro.

Sin embargo, aunque los vendedores están comprometidos, quienes no cuentan con confianza legítima siguen invadiendo espacios no permitidos, por lo cual la Gerencia de Espacio Público se comprometió a intensificar los operativos, no solo en las playas, sino desde la entrada a Bocagrande en compañía de la Policía de Turismo y el Dadis para la inspección de alimentos, de manera que se pueda evitar la invasión desmedida y sobretodo el acoso al turista por parte de personas que no llevan un proceso de adaptación al nuevo modelo de ordenamiento de playas.

Los vendedores también propusieron ante la Gerencia de Espacio Público, como muestra de su compromiso, que desde los hoteles se entregue una lista de precios aprobados por la Alcaldía de Cartagena a los turistas y así evitar que los vendedores “piratas” se aprovechen de los viajeros.