Diego García no acude ante Supersociedades por caso de Inassa

En una comunicación enviada a la coordinadora del grupo de soborno transnacional e investigaciones especiales de la Superintendencia de Sociedades, el exdirectivo del grupo Inassa, Diego García afirma que no acudirá a la citación de la entidad para no autoincriminarse.

En su comunicación García afirma: “Tengo conocimiento de que La Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía en España, investigan penalmente mi comportamiento por la sociedad lnassa S.A. Usted me anuncia que me preguntará, bajo juramento, "sobre la sociedad" y Usted coordina el grupo de Soborno transnacional. A mí solo me consta de la sociedad mencionada lo que os ha ocurrido cuando tuve cargos de representación, a los cuales ya he renunciado y solo de ello podría declarar, pero es eso precisamente lo que investigan las Fiscalías de España y Colombia (mi presunta participación en un eventual soborno transnacional, entre otras), por lo que, como me anuncia, me interrogaría sobre asuntos que hacen parte de la investigación que se adelanta en mí contra en los dos países a cuyas instituciones, por convenios de cooperación, podría llegar lo que el juramento me obligue a decir en su despacho.”

García, dice en la carta enviada a la Superintendencia: “Ello significaría que el juramento me obligó a declarar a riesgo de auto incriminarme o por lo menos sobre lo que podría resultar usado en mi contra”.

Según trascendió durante los operativos realizado de manera conjunta entre la fiscalía de Colombia y autoridades de España, se realizaron varios allanamientos en Barranquilla y Santa Marta en la búsqueda de Diego García, por la información que pueda aportar en el caso que se investiga de la operación Lezo.