“Es desconcertante para los antioqueños, corrieron la cerca”: Federico Gutiérrez

Al conocer la decisión que hizo el Instituto Agustín Codazzi, sobre Belén de Bajirá que aparece en el mapa de Chocó, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez afirmó que es desconcertante la decisión y advirtió que corrieron la cerca.

Señaló el mandatario local que no hubo respeto por Antioquia, debido a que el informe salió en una página web y no se le notificó a las partes, porque él califica que en este proceso no hay ganador, sino todos son perdedores, en especial la comunidad del Corregimiento.

“Es desconcertante para los antioqueños, que corrieron la cerca, que esto no tiene sólo implicaciones políticas, sino también económicas para quienes viven en Belén de Bajirá, la mayoría de las personas se consideran que son de Antioquia. Insistir en que se tomen todas las acciones legales para recuperar este territorio”, manifestó.

Sobre la posición del Ministro del Interior que defendió el proceso dijo que: “es lógico que defienda la posición del Gobierno Nacional porque él trabaja para el Gobierno, pero lo que nosotros decimos es que hay unas competencias y quien las tiene es el Congreso de la República, entonces, lo que estamos haciendo es defender esa posición”.

Advirtió que más allá de color político o los ideales, debe primar la defensa de un territorio y por tal motivo acompañará la iniciativa de una consulta popular, como lo planteó el Gobierno de Antioquia.

“Claro que vamos a colaborar, mire acá hay un tema muy importante, aquí no importa hoy el color político, aquí lo que estamos defendiendo es un territorio que hace parte de Antioquia, nosotros convocamos a unirnos en un propósito y frente al tema de las firmas yo también firmaré”, concluyó.