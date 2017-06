Esta semana se define traslado de la Alcaldía al nuevo casco urbano de Gramalote

“Yo aspiro que para el 17 de junio que vamos a realizar el día del campesino en Gramalote, lo hagamos desde el nuevo casco urbano, espero que para esa fecha no haya esas restricciones viales como las tenemos en estos momentos” expresó el Alcalde, Tarsicio Celis.

El mandatario, señalo que con el traslado a la zona se generara un proceso de atención inmediata a la población que ya reside en el lugar y que requieren la presencia institucional de manera permanente. La sede de la administración municipal esta lista y adecuada en sus instalaciones para brindar los servicios en salud, educación y otras actividades relacionadas con los entes territoriales.

Sin embargo, la preocupación para muchos gramaloteros, radica en la reasignación de los subsidios de arrendamiento que fueron suspendidos a más de 500 damnificados “vivo en Villa del Rosario con mi familiar, somos adultos mayores, no tenemos manera de trabajar y no excluyeron del listado de los aportes y no sabemos con qué vamos a pagar el arriendo, ya estamos muy atrasados con el pago y nos van a sacar” expresó, Matilde Escalante.

El Alcalde, respondió que en conjunto con el Gobierno Nacional se revisara de nuevo el proceso “si hay errores que se cometieron a nivel nacional de personas a quienes se les van a entregar viviendas y no les entregaron el subsidio, ya se habló con Bogotá con la Unidad Nacional de Riesgo y posiblemente a todas estas personas que aplican les van pagar el subsidio”.

Muchos de los damnificados que fueron suspendidos con los aportes de arrendamiento aún no han recibido la vivienda. Muchos de ellos, tienen proyectada la entrega para finales de este año.