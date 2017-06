Transportadores de carga en alerta por malestar con el gobierno

En alerta máxima se declaró el sector camionero en el oriente del país, ante el malestar que reina en algunos sectores laborales por el incumplimiento que ha tenido presuntamente el gobierno nacional desde hace varios años.

Los representantes de ese gremio en la región, dijeron que no descartan en las próximas horas iniciar una jornada de hora cero para darle paso a una parálisis en ese gremio.

Luis García vicepresidente del Sindicato Único de Camioneros en Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que en la última reunión realizada en la ciudad de Duitama en Boyacá no se ha sacado aun una conclusión de un paro a pesar del descontento en el gremio.

“Hay unos incumplimientos en ajustes de fletes, cargas y en otras necesidades que el Ministerio de transporte las conoce, vamos a seguir trabajando por ahora pero nos molestó aún más que en la reunión en Duitama no llego el vocero del gobierno nacional, no podemos afirmar aun si hay paro o no pero si vamos a madurar las ideas para no caer en los errores que hemos cometido en el pasado” expreso el dirigente sindical.

García Indicó que de acuerdo a las directrices que se coordinen desde el departamento de Boyacá, ellos están dispuestos a suspender su movimiento de carga desde esta zona hacia el interior del país y los diferentes puertos.

“Acá somos cerca de cuatrocientos transportadores que estamos exigiendo cumplimiento a los acuerdos pactados, este gobierno desconoce el diálogo y sus compromisos y no queda otra opción sino recordar a través de estos mecanismos” afirmó el líder camionero.