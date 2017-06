Alcalde de Cartagena debe seguir mientras dura la invetsigación: presidente de Asonal Judicial

El presidente de Asonal Judicial, Fredy Machado, se pronunció sobre el fallo de tutela que ordena reintegrar al alcalde de la ciudad Manolo Duque. Aseguró Machado a título personal que no comparte que la Procuraduría tenga las facultades de quitar de un cargo a alguien que fue elegido popularmente, por lo que sugirió que en la investigación que se adelanta en Cartagena, no se aparte del cargo de manera definitiva a Duque,

"Lo jurídico no puede afectar una decisión popular (...), no puede una autoridad que viene de la política decidir sobre funcionarios que son elegidos popularmente. Para eso está la revocatoria, ese sí es un escenario válido y muy potente porque son los mismos ciudadanos quitándole el poder a esta persona", aseguró Machado.

En cuanto al caso particular de Cartagena, dijo el abogado que "la administración pudo haberse equivocado y las investigaciones están para eso. Pero no se debe tratar de una investigación que inicie con una medida provisional, sino que se tomen todas las pruebas y cuando se llegue a una conclusión, que la decisión sea definitiva, eso es lo que le importa a la ciudad, decisiones definitvas no provisionales".