El presidente Santos tiene un doble en Córdoba

El parecido físico del ex representante a la Cámara José de los Santos Negrete con el presidente Juan Manuel Santos no pasa desapercibido.

Facebook/ex congresista José de los Santos Negrete

Según el político cordobés, desde 1998 cuando el hoy jefe de Estado fue ministro del presidente de la época Andrés Pastrana y lo vio, se dio cuenta del parecido físico con el funcionario.

Sin embargo, no fue hasta que Juan Manuel Santos llegó a la presidencia cuando la gente comenzó a confundirlos y el a divertirse con la situación.

“pura satisfacción, tomarme fotos con mucha gente, mucha gente me aplaude afortunadamente en la Región Caribe quieren mucho al presidente” expresó.

Asegura que se conoció con el presidente Santos personalmente cuando fue congresista por Córdoba en el periodo 2006 – 2010 y Santos era ministro de defensa.

“me leí dos veces su libro Santos el Jugador y creo que tenemos mucho en común” dijo.

Relató que en la campaña de 2014 hizo proselitismo a favor de la reelección de Santos con otros políticos de Córdoba y a menudo cuando bajaban los vidrios del vehículo donde se movilizaban lo confundían con el jefe de Estado.

“La gente salía detrás del vehículo donde yo iba, precisamente porque creían que iba el presidente, yo bajaba el vidrio y la gente me gritaba bájese presidente” relata divertido.

Reveló que se coló en la presidencia en 2010 en una ceremonia donde el presidente posesionaba a varios ministros porque por su parecido físico y tras decirle a la guardia que él también era un Santos lo dejaron pasar.

“Afortunadamente pude llegar al sitio donde posesionan a los ministros y pude saludar al presidente”.

Asegura que en otra ocasión en la que iba al Palacio de Nariño donde tenía una cita (no dice con quién) el taxista lo confundió y aunque él le insistió que no eras Santos el taxista no le creía.

“Me preguntó si tenía una moza que iba sin escolta y solo, tuve que convencerlo que no era el presidente” dijo.

Por último dijo que tiene expectativa de que el presidente Santos, quien lo reconoce como su doble, le ofrezca un puesto en el Gobierno.