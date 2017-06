Plantean revisión de los procesos de la Secretaría de Planeación de Cartagena

El cabildante Rafael Meza Pérez, por otro lado, consideró como acertado el nuevo nombramiento del Secretario de Planeación Distrital, Leopoldo Villadiego Coneo, e instó a la Corporación a hacer una revisión de los procesos que viene adelantando esta secretaría como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico (PEMP).

“Si no salen unos personajes que están allí en la Secretaría de Planeación, va a ser poco lo que este nuevo secretario pueda aportar a la ciudad. Resulta que la secretaria pasada trajo una cantidad de personas de Bogotá para que trabajaran con ella en temas como POT, PEMP, y otros planes parciales. A la fecha de hoy no hay producto entregado por estos contratistas. Han realizado una que otra actividad de trámite, pero a la fecha no hay avances”.

Además, le pidió a la Personería y a la Contraloría Distrital que abran una investigación en la secretaría en mención para ver si hubo detrimento patrimonial del Distrito: “En caso de que sí haya existido detrimento patrimonial, vamos a ser veedores, y vamos a estar muy atentos al tema porque se le tiene que resarcir al Distrito todo este perjuicio del detrimento patrimonial. Me gustaría que se realizara un debate, si es necesario, para pedir copia de los contratos y convenios suscritos por la secretaria pasada desde el primero de enero a 31 de mayo del presente año. Se presentará la respectiva proposición en los próximos días”.

Rodrigo Reyes Pereira intervino nuevamente en la sesión para hacer un llamado a sus colegas para organizarse y revisar los temas que están pendientes.

El concejal, Américo Mendoza Quessep, aseguró que la Secretaría de Planeación hoy día está distanciada de su compromiso misional, y que el nuevo secretario debe trabajar en pro de volver al enfoque de la entidad. “Nosotros necesitamos allí un secretario que le devuelva la brújula a esa secretaría. Y estamos en mora de adelantar ese debate para ver cómo se restablecen las funciones que tenían los funcionarios anteriormente y los diferentes roles que debe cumplir esa secretaría retornen, porque de lo contrario a futuro las situaciones van a ser peores”, expresó.

Finalmente, Javier Curi Osorio manifestó su preocupación por el convenio que se suscribió con Findeter en el tema de ciudades sostenibles, y no se sabe en qué condiciones está. Añadió: “el día en el que el Concejo tome definitivamente el liderazgo que está requiriendo la ciudad, vamos a comenzar a resolver los problemas de fondo de la ciudad”.