Concejo presenta Iniciativa para hacer frente a las invasiones en la ciudad

El concejal César Pión González explicó, de manera didáctica, las causas y las consecuencias de las invasiones en la ciudad, asegurando que cuando esos fenómenos se presentan es porque hay falta de control y de autoridad. De igual forma, compartió con los asistentes un proyecto llamado “Plan Estratégico Habitacional de Medellín”, mediante el cual, la ciudad en mención pretende brindar oportunidad de participar y decidir en torno a la política pública que orienta el futuro del hábitat en esa zona del país.

Pión González hizo un llamado a sus colegas a unirse para tratar de formular un plan como el mencionado, con el propósito de brindar solución al problema de las invasiones en toda la ciudad, y no sólo en un sector específico.

“La administración pública durante muchos años ha sido débil, y no porque los concejales no hayan aportado, sino porque ha faltado un método, una matriz, un esquema de trabajo. Como presidente de la comisión del plan me corresponde socializar una idea, y con mis colegas de esta comisión hemos venido realizando aportes; y a los concejales interesados les vamos a pedir que participen en una reunión que realizaremos el día lunes para organizar una propuesta clara, compacta con todas las comisiones que quieran participar para presentar una salida para Cartagena”, argumentó Pión González.

Por su parte, David Caballero Rodríguez, del partido Conservador, apoyó a su colega y pidió a los concejales unificar criterios para poder dar solución a las problemáticas de la ciudad. Además, solicitó la programación de los debates que están pendientes por realizarse como el de Transcaribe y un seguimiento a los procesos que adelanta la Secretaría de Planeación Distrital.

“Estamos presentando propuestas y propuestas. Nos estamos llenando de cosas y estamos dejando atrás otros asuntos. Tenemos muchos debates y proposiciones importantes atrasadas. Debemos ponerle fecha a los debates de Transcaribe y al corazón del gobierno, que es la Secretaría de Planeación. Aquí tiene que venir el Secretario de Planeación a contarnos qué está pasando con el PEMP y el POT”, comentó el concejal David Caballero.

De igual forma, Edgar Mendoza Saleme aplaudió la iniciativa de César Pión González y comentó que la Procuraduría emitió un concepto sobre el tema de invasiones específicamente cuando se invade en zonas de alto riesgo o en zonas de humedales. Expresó: “Señor Presidente, se consideró por parte del Ministerio Público que la responsabilidad de las invasiones en zonas de alto riesgo y cerca de humedales, es de los alcaldes, gobernadores, y de los establecimientos públicos ambientales. Esto quiere decir que no podemos ser un estado permisivo y dejar que invadan zonas de alto riesgo, porque al cabo de tres o cuatro años vamos a sufrir lo que sufrió la población de Mocoa. Enviaré a los correos de los concejales la circular de la Procuraduría”.

Así mismo, el concejal Javier Curi Osorio, de la bancada liberal apoyó la idea de su colega César Pión González: “Esta iniciativa de una u otra manera va alimentando el debate de los próximos cuatro años, relacionado con definir cuál es el verdadero ordenamiento del suelo que se requiere para la ciudad de Cartagena. No olvidemos que el Concejo de Cartagena tiene la potestad de planear. Somos una instancia de planeación del Distrito…esperamos que logremos generar no solo una iniciativa en el orden del ordenamiento del suelo, sino que vaya más allá de elaborar un documento. Que busquemos realmente una unión y una cohesión y que lo logremos”.