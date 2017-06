Funcionario del ICBF Boyacá denunciado por maltrato a sus compañeras, dijo que él es la víctima

Se trata del Coordinador Administrativo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Boyacá, Jean Marcel Cabrera de aproximadamente 35 años de edad, y oriundo del Valle del Cauca.

“La primera situación que yo percibo allí (en la denuncia) es claramente una discriminación hacia mí por mi manera de ser. Yo simplemente soy el coordinador del grupo administrativo del instituto (…), yo no decido quién ingresa o quién sale den instituto, básicamente soy el conserje aquí”: así se pronunció en Caracol Radio el funcionario denunciado por 12 de sus compañeras que aseguran ser víctimas de comentarios, agresiones, discriminaciones y burlas orquestadas por él, al llamarlas “viejas, gordas y feas”.

Cabrera aseguró que “ellas hacen unas afirmaciones temerarias, que carecen de evidencias fácticas (…), yo siento que ésta es una denuncia pasional, e invito a cualquier persona a que revise mi historial laboral, donde jamás tengo alguna indagación de ese tipo”.

Indicó que los señalamientos que se han hecho lo están afectado incluso psicológicamente, y que se siente discriminado “hay unos intereses personales para desestabilizarme, para dañar mi dignidad y afectarme psicológicamente y laboralmente, y eso está siendo evaluado en la investigación que cursa por cuenta de las denuncias, la cual espero que avance pronto para que se esclarezcan los hechos”.

Señaló que tal vez las personas que firmaron la denuncia, y que él ya habría llamado a conciliación, mal interpretaron alguna frase que dijo en el momento de sus pausas activas: “aquí todo se malinterpreta, uno de los 4 acuerdos de la sabiduría, dice que uno no se debe tomar todo a personal y segundo, que uno no puede suponer. Cuando uno se toma todo a personal, el que se hiere es uno mismo”.

Dijo que la denuncia posiblemente podría estar promovida por personas que ya no están vinculadas con el instituto. “hay una señora, por ejemplo que era contratista y que se fue por su propia voluntad, es de muy lejos incluso, pero ahí estaba su firma”.

El funcionario y también Administrador de Empresas, Especialista en Mercadeo y quien tiene una Maestría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, rechazó que se le insinuara que llegó al cargo, por ‘palancas’ políticas.

“Yo acá estoy por carrera administrativa, a diferencia de muchos servidores en Boyacá, yo no tengo ningún soporte político, que eso le quede claro a cualquier persona que intente dañar mi dignidad. Yo llegué aquí con sobrados méritos a través de un concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil…eso no me lo puede quitar nadie ni ninguna denuncia sin fundamento”, mencionó el Coordinador Administrativo.

El funcionario que llegó a Boyacá desde el ICBF Regional Cesar, desde hace aproximadamente 4 años, argumenta que las costumbres de los boyacenses son muy distintas a las de su cultura, y tal vez esto, pueda mal interpretarse: “Yo a todo le saco chiste, esa es mi menara de ser, yo a todo le saco burla, incluso con apodos podemos tratarnos con las personas con las que tengo confianza, pero con los demás procuro ser respetuoso, y eso es difícil de entender”.

Sobre la misiva que desató el escándalo, mencionó que “si en esa denuncia firman alrededor de 10 personas contra mí, yo le puedo conseguir 200 que dicen lo contrario. Pero mi ánimo no es polarizar sino aclarar lo sucedido y conciliar”.

Caracol Radio conoció que Cabrera ya tuvo una primera reunión de indagación del caso. Ya fue citado al Comité de Convivencia Laboral, e hizo sus respectivos descargos.

Probablemente, las partes serán citadas a una nueva conciliación.

Las defensoras de los derechos de la mujer esperan que las autoridades competentes Nacionales y Regionales, investiguen el caso para, dado el caso, otorgar sanciones ejemplares que dejen un precedente para quienes ejerzan violencias contra la mujer o de género.