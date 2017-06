Otra vez amenazan a Daniel Silva

Ante las autoridades de Policía y la Unidad Nacional de protección ya conocieron de la última amenaza que recibió este jueves el estudiante de derecho que se ha vuelto 'piedra en el zapato' de varios políticos, luego de originar destituciones de concejales y un senador.

Silva ya había sido visitado por un hombre en su casa, quien le apuntó con un arma y le dijo que no siguiera con sus acciones, pero el día anterior, recibió una llamada en la que de nuevo le intimidaron.

Según lo informó en un comunicado a la opinión pública, "en la tarde de hoy siendo aproximadamente las 5:00 recibí una llamada en mi teléfono personal de un número desconocido, al contestar se me indagó si era Daniel, posteriormente la persona al otro lado de la línea me expresa: "vea hijueputa si quiere conservar su vida, es mejor que no apele la sentencia del Concejal de Dosquebradas, ya sabe, queda advertido". Al respecto debo anotar que el único proceso que poseo en la actualidad en dicho municipio, es el del Concejal Miguel Ángel Rave Rojo. Y tengo plazo hasta el viernes 16 de junio para interponer el recurso de apelación".

Las autoridades ya identificaron el número telefónico del que se hizo la llamada y empezaron la investigación al respecto.