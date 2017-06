“Yo si no voy a dejar el arma, el arma mía siempre ha sido una guitarra”: alias Julián Conrado

En su regreso al municipio de Turbaco, pueblo que lo vio nacer, Guillermo Torres Cuete alias "Julián Conrado", militante de las Farc, fue recibido por muchos de los habitantes turbaqueros en el conversatorio “Reconciliación y Reincorporación por la Paz”, que se realizó en la Institución Educativa Poza de Manga.

En su intervención, alias Julián Conrado expresó que “yo si no voy a dejar el arma, el arma mía siempre ha sido una guitarra. Realmente el arma mía fue el canto en la guerrilla”. En varias entrevistas ha mencionado que se quiere dedicar a la música, “quiero invitar para mi grabación a algunos acordeoneros que admiro. Me gustaría invitar a Alfredo Gutiérrez, que fue el primero que me grabó a mí en el año 74. Quisiera que cantara conmigo una o dos canciones”.

Torres Cuete señaló que “la violencia no es cuestión de que el corazón es malo o bueno, hay un interés económico detrás de la paz. La guerra es un negocio, para que nos echamos mentiras, esa es la verdad de la vida”, señaló Torres Cuete.

Por último, en medio de su intervención Guillermo Torres Cuete contó la historia de su apodo en la guerrilla “Julián Conrado, min gran hermano, mi gran amigo, médico de profesión. Por ser tan buena gente, noble, ayudaba a los más necesitados con consultas médicas, les regalaba las fórmulas a las personas para contrarrestar sus enfermedades, él sacaba plata de su bolsillo. Eso lo hizo sospechoso de terrorista, por eso lo mataron, por ser buena gente”.

“Julián era un hombre muy pacífico y por eso tomé ese nombre para hacer un homenaje al hombre que fue”, remató Torres Cuete.