Quiroz anda con una risita, su perdón no es sincero: familiar de víctima de Blas de Lezo

Carmen López perdió a su esposo, a su cuñado, y a otro familiar en la tragedia de Blas de Lezo, el 27 de abril pasado. Con la captura de Wilfran Quiroz y otros dos implicados en el caso, siente que comienza a hacerse justicia, y afirma que no quiere verlos libres.

“Espero que no los dejen salir, porque la risita que ellos tienen es como si no hubiera pasado nada. Es un paseíto que nos están dando, Quiroz anda con una risita. Pedimos la máxima pena para ellos, ningún dinero del mundo nos va a devolver a nuestros familiares. Que ellos paguen, si nuestros familiares están muertos, que a ellos los encierren en una cárcel”, expresa con indignación.

López estuvo presente durante el inicio de la audiencia de legalización de capturas en la que Quiroz habría pedido perdón a los familiares de las víctimas. A ella, no la convenció.

“No sentí nada cuando pidió perdón, me parece que no fue sincero, lo dijo por decirlo, pero a mí corazón no llegó nada, me parecieron hipócritas sus palabras”, apuntó.

La captura de Quiroz ya fue legalizada, junto a la de su hijo David, y el jefe de obra, Luis Agresor. Avanza la audiencia de imputación de cargos.